Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она.

Прокуратура настаивает на аресте Ляшко.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова.

18 ноября, прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога.



Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.