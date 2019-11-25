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25 ноября 2019, понедельник, 11:54 1310
Судебная власть 2019-11-25T12:15:17+02:00
Українські Новини
Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Виктория Сюмар, Прокуратура, Михаил Волынец, Олег Ляшко, Обжалование решение суда, Отпустить на поруки
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она.

Прокуратура настаивает на аресте Ляшко.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. 

18 ноября, прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога. 


Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

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