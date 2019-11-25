Прокуратура обжаловала освобождение Ляшко на поруки

Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область), на поруки депутатов Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"). Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская. "Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она. Прокуратура настаивает на аресте Ляшко. Дата рассмотрения апелляции пока не определена. Как сообщали Українськi Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. 18 ноября, прокуратура попросила арестовать Ляшко без альтернативы залога. Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.