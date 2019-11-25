Непогода в Греции: двое людей погибли, перекрыты шоссе и закрыты школы

На западе Греции из-за проливных дождей и гроз погибли два человека, в нескольких регионах нарушено транспортное сообщение.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Штормы обрушились на западную Грецию в выходные, что вызвало наводнения и перебои с транспортом.

Спасатели обнаружили тела двух человек в море в муниципалитете Антирио. Оба погибших были на маленькой парусной лодке, которая перевернулась недалеко от берега. В полиции заявили, что несколько участков национальной дорожной сети на полуострове Пелопоннес были перекрыты для движения из-за сильных наводнений.

Шоссе Афины-Коринф закрыто до сих пор, но власти обещают открыть движение в понедельник днем. В регионе Аттика, куда входят Афины, закрыта все школы, такая же ситуация в Салониках.



Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за непогоды обрушилась автомобильная трасса.



Кроме того, во Франции из-за наводнений погибли четыре человека за выходные.



Ранее в Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения.