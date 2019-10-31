Устал от негатива, - Богдан о Зеленском

Президент Владимир Зеленский устал от негатива, который на него выливается. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской Правде".

"Он устал... Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается из средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает", - сказал Богдан.

По словам Андрея Богдана, он сам значительно спокойнее относится к этому. И часто советует Зеленскому не читать соцсети и интернет, потому что там "искаженная информация" и "общество не так осознает те или иные наши действия".

"Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно. Он сильно из-за этого переживает. Он действительно измучен. Потому что он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, который Порошенко и не снился. Он очень популярный уже в мире человек".

Богдан также вспомнил, что за несколько месяцев президентства Зеленского произошли и американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, когда человек, который никогда не был в политике, возглавил государство, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире.

Председатель ОПУ добавил, что поскольку есть такая заинтересованность, то Зеленский старается использовать ее на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства.

А это, по словам Богдана, очень тяжело и отнимает много сил и энергии.



Как сообщали Українські Новини, Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова.



Также Богдан и его замы теперь обязаны подавать декларации.



