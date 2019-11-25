После ДТП у Кулебы сотрясение мозга и переломы, старший сын до сих пор без сознания

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, который в воскресенье вместе с детьми попал в ДТП, сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания. Об этом сообщает "ТСН".

Отмечается, что Николай Кулеба в полном сознании, угрозы его жизни нет. Однако старший сын находится в интенсивном неврологическом отделении того же медицинского учреждения.

Сообщается, что в Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота.



Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких - ред). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать состояние Кулебы и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Старший сын Тимофей находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают.



О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".



Как сообщали Українські Новини, Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП.



Тем временем, полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы.