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25 листопада 2019, понеділок, 08:15 16
Політика 2019-11-25T08:29:46+02:00
Українські Новини
Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира

Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира

Керченська криза, Керченський інцидент, Військові кораблі
Момент тарана українського корабля російським. Скриншотт відео facebook.com/arsen.avakov.1
Момент тарана українського корабля російським. Скриншотт відео facebook.com/arsen.avakov.1

25 листопада 2018 року українські броньовані катера "Бердянськ" і "Нікополь" були вражені вогнем противника і втратили хід.

Також був зупинений протаранений буксир "Яни Капу".

Кораблі були захоплені спецназом РФ близько Керченської протоки.

В полон було взято 24 українських моряка, 2 з них отримали поранення.

Нагадаємо, Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів.

Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС: познімали плафони, розетки та унітази.

Тим часом, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море. Станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українським, є поранені.

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