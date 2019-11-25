Сьогодні річниця захоплення російським спецназом українських катерів і буксира

25 листопада 2018 року українські броньовані катера "Бердянськ" і "Нікополь" були вражені вогнем противника і втратили хід.

Також був зупинений протаранений буксир "Яни Капу".

Кораблі були захоплені спецназом РФ близько Керченської протоки.

В полон було взято 24 українських моряка, 2 з них отримали поранення.

Нагадаємо, Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів.

Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС: познімали плафони, розетки та унітази.

Тим часом, Росія повідомила, що передала Україні захоплені в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу".

25 листопада російський спецназ захопив 2 українських катери і буксир, після того, як російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море. Станом на 20:28 російські кораблі відкрили вогонь по українським, є поранені.