Сегодня изменится работа трех станций на синей и зеленой ветках метро

В связи с проведением футбольного матча между "Динамо" и "Мариуполь", в воскресенье, 24 ноября, в Киеве возможны изменения в работе метро и центральные станции ограничат на вход.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице на Facebook.

Отмечается, что сегодня в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, ограничения в работе некоторых станций столичной подземки. В частности, ограничения могут ввести на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.