подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 ноября 2019, воскресенье, 14:44 610 Карта
Общество 2019-11-24T14:45:52+02:00
Українські Новини
Сегодня изменится работа трех станций на синей и зеленой ветках метро

Сегодня изменится работа трех станций на синей и зеленой ветках метро

Метрополитен, Футбол, Динамо, Метро, Киевский метрополитен
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Киевський метрополитен"

В связи с проведением футбольного матча между "Динамо" и "Мариуполь", в воскресенье, 24 ноября, в Киеве возможны изменения в работе метро и центральные станции ограничат на вход. 

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице на Facebook.

Отмечается, что сегодня в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский", который начнется в 17:00, ограничения в работе некоторых станций столичной подземки. В частности, ограничения могут ввести на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта".

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сказано в сообщении.

Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.

Больше новостей о: Метрополитен Футбол Динамо Метро Киевский метрополитен

Архив
Новости
Украина без Крыма: журнал The Economist опубликовал карту без аннексированного полуострова 15:56
Знак перед мостом в Станице Луганской. Скриншот: Facebook/ОПУ
Зеленский показал процесс восстановления моста в Станице Луганской 15:22
Сегодня изменится работа трех станций на синей и зеленой ветках метро 14:44 Карта
Украинский моряк погиб в Кельтском море во время шторма 14:18
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе 11:51
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok