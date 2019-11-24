У Росії пояснили пропажу з українських катерів особистих речей моряків

У Росії пояснили пропажу з українських військово-морських суден "Нікополь", "Бердянськ", і "Яни Капу", які Росія повернула Україні, особистих речей українських моряків, тим, що вони "згнили через вологість".

Про це розповів адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі одного з телеканалів, пише "Еспресо.TV".

"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання - кораблі були без нагляду - частина речей, яка там залишилася, була дуже сильно пошкоджена... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", - розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду.

"Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мовляв. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І ось вони так і стояли", - зазначив він.

Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей - всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатний озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери і флешнакопичувачів моряків.

Крім того, росіяни вилучили закордонне радіонавігаційне обладнання.

Нагадаємо, Росія відхрестилася від крадіжки унітазів з повернутих Україні кораблів.

Раніше командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили кораблі ВМС познімали плафони, розетки та унітази.