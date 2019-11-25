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25 листопада 2019, понеділок, 06:15 11
Життя 2019-11-25T09:15:01+02:00
Українські Новини
Ідеї подарунків на Новий рік: як вибрати подарунок людині, у якої все є

Ідеї подарунків на Новий рік: як вибрати подарунок людині, у якої все є

Новий рік, Ідеї подарунків, подарунки, поради психолога

До зимових свят залишилось менше місяця. Магазини вже починають пропонувати масу новорічних подарунків, а в Чорну п'ятницю маркетологи ще й заманюють величезними знижками. Українські Новини вже писали про те, як не помилитися під час вибору подарунка на Новий рік. Але іноді дуже гостро стоїть питання про те, що подарувати людині, у якої все є.

Відповідь на це питання дав психолог Павло Зигмантович в інтерв'ю Tut.by.

"Є один лайфхак: потрібно купувати те, що людина хоче, може дозволити, але не вирішується собі купити. Наведу приклад з життя. Якось раз я зайшов в книжковий, дивлюся: книжка з мого дитинства, тільки нове видання, барвисте. Вона не те щоб дорога, можу собі дозволити, але якось шкода стільки грошей віддавати просто за ностальгію. Ось такий подарунок — це клас. І це хороша відповідь на питання: що подарувати людині, у якої все є. Просто треба слухати її: що вона каже, на що скаржиться, що їй цікаво", - дав пораду психолог.

Водночас, якщо на вибір такого подарунка часу немає, можна подарувати подарунковий сертифікат або гроші.

"Якщо часу немає, так і скажіть: не знаю, що тобі подарувати, бери грошима. Тут, до речі, можуть виручити подарункові сертифікати — якщо ви розумієте, що людині цікаво. Тільки є нюанс: сума має бути більша, ніж міг би коштувати подарунок, адже ви не вкладаєте в нього ніяких сил", - порадив Зигмантович.

Раніше Українські Новини писали про приємні дрібниці, які зможуть стати доповненням до новорічного подарунку, так і повноцінним презентом Новий рік. Крім того, Українські Новини розповіли про секрети вдалого шопінгу.

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