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  • В США пес за рулем час катался по кругу на машине: его остановила полиция
23 ноября 2019, суббота, 23:21 5
Жизнь 2019-11-23T23:22:31+02:00
Українські Новини
В США пес за рулем час катался по кругу на машине: его остановила полиция

В США пес за рулем час катался по кругу на машине: его остановила полиция

США, Собака, Собака за рулем

В американском штате Флорида лабрадор Макс в течение часа самостоятельно крутился на машине задним ходом. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на полицию Сент-Луиса.

Как сообщают местные правоохранители, мужчина по ошибке заехал в незнакомый район и вышел из машины, чтобы узнать дорогу. Выходя, он случайно захлопнул дверь авто. Тем временем его домашний любимец случайно задел рычаг передач, и машина поехала. Это могло бы привести к трагедии, если бы руль не был сильно вывернут влево.

Сообщается, что машина ездила по кругу около часа, пока не прибыли пожарные и полиция. Они смогли открыть дверь с помощью кодового замка на водительской двери. По итогам дорожно-транспортного происшествия пострадал один почтовый ящик, расположенный около дороги дома, и немного поцарапалась машина.




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