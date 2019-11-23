Украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора

Сегодня, 23 ноября, в День памяти жертв Голодомора 12 украинских полярников в Антарктиде зажгли траурные свечи. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Траурная свеча зажглась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24 УАЭ решила почтить память жертв Великого голода 1932-1933 годов одновременно со всей Украиной", - говорится в сообщении.







Как сообщали Українські Новини, Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора.



Также Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.



Кроме того, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.



Тем временем, украинская исполнительница Джамала представила новый клип в честь памяти жертв Голодомора, который называется "Цена правды".







