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23 ноября 2019, суббота, 20:21 44
Общество 2019-11-23T20:23:01+02:00
Українські Новини
Украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора

Украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора

Голодомор, Антарктида, День памяти жертв Голодомора, украинские полярники
Полярники зажгли траурные свечи. Фото: Facebook/ Национальный антарктический научный центр
Полярники зажгли траурные свечи. Фото: Facebook/ Национальный антарктический научный центр

Сегодня, 23 ноября, в День памяти жертв Голодомора 12 украинских полярников в Антарктиде зажгли траурные свечи. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Траурная свеча зажглась в окне комнаты каждого из 12 наших полярников. Команда 24 УАЭ решила почтить память жертв Великого голода 1932-1933 годов одновременно со всей Украиной", - говорится в сообщении.




Как сообщали Українські Новини, Украина почтила минутой молчания память жертв Голодомора. 

Также Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов. 

Кроме того, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Тем временем, украинская исполнительница Джамала представила новый клип в честь памяти жертв Голодомора, который называется "Цена правды". 




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