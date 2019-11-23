Українські полярники в Антарктиді вшанували пам'ять жертв Голодомору

Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка

Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16

Держпраці хоче позбавити права голосу безробітних 06:20

Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15