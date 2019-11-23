Українські полярники в Антарктиді вшанували пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні, 23 листопада, в День пам'яті жертв Голодомору 12 українських полярників в Антарктиді запалили свічки пам'яті. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр в Facebook. "Траурна свічка запалала у вікні кімнати кожного з 12 наших полярників. Команда 24 УАЕ вирішила вшанувати пам'ять жертв Великого голоду 1932-1933 років одночасно з усією Україною", - йдеться в повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору. Також Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Крім того, Львівська міська рада вирішила виплатити по 2 тис. гривень всім місцевим жителям, які пережили Голодомор 1932-1933 років на території України. Раніше Комітет з закордонних відносин Сенату США (верхня палата Конгресу) затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.Тим часом, українська виконавиця Джамала презентувала новий кліп на честь пам'яті жертв Голодомору, який називається "Ціна правди".