Мужчина платил боевикам за добычу угля на Донбассе, который поставлял в ЕС

Служба безопасности Украины сообщила мужчине о подозрении в финансировании терроризма за незаконную добычу на территории самопровозглашенных "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики" угля, который поставлялся на подконтрольную Украине территорию и в страны Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" за счет добычи на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию продукцию, добытую на угольных предприятиях, размещенных на неподконтрольной территории. Так называемые налоги они вносили в "бюджеты" псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь Украинским ТЭЦ и в страны Европейского Союза. СБУ сообщило одному из участников нелегального бизнеса о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов производства к уголовной ответственности.

Добыча угля. Фото: СБУ

Как сообщали Українськi Новини, СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области.

Тем временем международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма, а экс-сотрудник МВД провел финансовых операций для "ЛНР" на 100 млн гривен.