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23 ноября 2019, суббота, 15:30 405
Происшествия 2019-11-23T15:35:45+02:00
Українські Новини
Концентрация нефти превысила норму в 157 раз на месте крушения танкера под Одессой

Концентрация нефти превысила норму в 157 раз на месте крушения танкера под Одессой

Одесса, Танкер, Нефть, Бедствие
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" в море возле Одессы превысило норму в 157 раз.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности", - написал он.

Фирсов сообщил, что вдоль берега разместили сорбирующие боны.

Он отметил, что как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

"Также уже есть определенная информация о самом судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность - 1 565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - добавил Фирсов.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября танкер "Делфи" сел на мель возле Одессы.

Капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.

Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера.

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