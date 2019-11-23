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23 ноября 2019, суббота, 15:10 158
Силовые структуры 2019-11-23T15:10:01+02:00
Українські Новини
Шестерых ультраправых на Транс-марше в Киеве задержала полиция

Шестерых ультраправых на Транс-марше в Киеве задержала полиция

Транссексуал, ЛГБТ, Задержанные, Полиция Киева
Полиция на Транс-марше. Фото: полиция Киева
Полиция на Транс-марше. Фото: полиция Киева

Полиция задержала 6 человек за противоправные действия во время Транс-марша на Михайловской площади в Киеве.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Во время проведения акции противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями. За противоправные действия полицейские задержали шестерых наиболее активных граждан и доставили в территориальное управление полиции. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка", - сказано в нем.

Отмечается, что акция памяти погибших из-за трансфобии людей по случаю Международного дня памяти трансгендеров состоялась по ранее поданной заявке.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности в центральной части города.

Полиция на Транс-марше. Фото: полиция КиеваПолиция на Транс-марше. Фото: полиция Киева

В пятницу транс-марш прошел на Михайловской площади в Киеве. На акцию также пришли люди, которые выступают за традиционные семейные ценности, которые пытались помешать проведению марша.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество. Тем временем украинцы на одном уровне с россиянами по отношению к ЛГБТ.

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