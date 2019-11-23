В Днипре пятеро в балаклавах избили двух активистов

5 неизвестных избили активистов Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка в Днипре 22 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини. "Информация об избиении местного жителя поступило на линию "102" 22 ноября в 22:00. По словам 23-летнего заявителя, только что неизвестные мужчины напали на него в помещении по ул. Владимира Мономаха г. Днипро. В дальнейшем он обратился в больницу. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", - сказано в нем. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Нападение на активистов в Днипре. Фото: Тетяна Печончик\/Facebook Председатель правления общественной организации "Zmina. Центр прав человека" Татьяна Печончик в социальной сети Facebook сообщила, что 5 человек в балаклавах избили активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи" Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка. Она написала, что у активистов имеются травмы черепа, челюсти и носа. Молодые люди находятся больнице на обследовании. Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО. Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол.