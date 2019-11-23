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23 ноября 2019, суббота, 12:44 220
Происшествия 2019-11-23T12:52:01+02:00
Українські Новини
В Днипре пятеро в балаклавах избили двух активистов

В Днипре пятеро в балаклавах избили двух активистов

Активист, Избиение активиста, Нападение на активистов
Нападение на активистов в Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
Нападение на активистов в Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

5 неизвестных избили активистов Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка в Днипре 22 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

"Информация об избиении местного жителя поступило на линию "102" 22 ноября в 22:00. По словам 23-летнего заявителя, только что неизвестные мужчины напали на него в помещении по ул. Владимира Мономаха г. Днипро. В дальнейшем он обратился в больницу. По предварительному диагнозу врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", - сказано в нем.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Нападение на активистов в Днипре. Фото: Тетяна Печончик/FacebookНападение на активистов в Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook

Председатель правления общественной организации "Zmina. Центр прав человека" Татьяна Печончик в социальной сети Facebook сообщила, что 5 человек в балаклавах избили активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи" Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка.

Она написала, что у активистов имеются травмы черепа, челюсти и носа. Молодые люди находятся больнице на обследовании.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в нападении на гражданскую активистку в Запорожской области.


Ранее за убийство активистки Гандзюк суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО.  Кроме того, еще одного подозреваемого в деле об убийстве Гандзюк ищут СБУ и Интерпол

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