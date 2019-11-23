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23 ноября 2019, суббота, 09:46 9
Происшествия 2019-11-23T09:50:02+02:00
Українські Новини
Под Киевом автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, еще двое людей пострадали

Под Киевом автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, еще двое людей пострадали

ДТП, смертельное ДТП, погибшие в ДТП
Фото: Информатор
Фото: Информатор

На трассе Киев-Чернигов, в селе Семиполки, произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте и погибли мгновенно, сообщается на ютуб-канале "dtp.kiev.ua"

Вследствие произошедшего также пострадали водитель и пассажир машины, их срочно госпитализировали, говорится в Instagram "dtp.kiev.ua"

"Тела пострадавших буквально исполосованы", - уточняет корреспондент.

Отмечается, что детали инцидента на месте устанавливают правоохранители. А еще одна авария с пострадавшим произошла недалеко от уже упомянутого трагического события.

Фото: ИнформаторФото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения.

Также часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, в котором погибли два человека.

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