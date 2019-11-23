Под Киевом автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, еще двое людей пострадали

На трассе Киев-Чернигов, в селе Семиполки, произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте и погибли мгновенно, сообщается на ютуб-канале "dtp.kiev.ua".

Вследствие произошедшего также пострадали водитель и пассажир машины, их срочно госпитализировали, говорится в Instagram "dtp.kiev.ua".

"Тела пострадавших буквально исполосованы", - уточняет корреспондент.

Отмечается, что детали инцидента на месте устанавливают правоохранители. А еще одна авария с пострадавшим произошла недалеко от уже упомянутого трагического события.

Фото: Информатор

Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения.

Также часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, в котором погибли два человека.