Под Киевом автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, еще двое людей пострадали

На трассе Киев-Чернигов, в селе Семиполки, произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека. Пешеходы перебегали дорогу в неустановленном месте и погибли мгновенно, сообщается на ютуб-канале "dtp.kiev.ua". Вследствие произошедшего также пострадали водитель и пассажир машины, их срочно госпитализировали, говорится в Instagram "dtp.kiev.ua". "Тела пострадавших буквально исполосованы", - уточняет корреспондент. Отмечается, что детали инцидента на месте устанавливают правоохранители. А еще одна авария с пострадавшим произошла недалеко от уже упомянутого трагического события. Фото: Информатор Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель Porsche потеряла управление и снесла 14 метров ограждения. Также часть Киева стояла в пробках из-за пожара в такси Uber. Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, в котором погибли два человека.