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23 листопада 2019, субота, 08:45 36
Суспільство 2019-11-23T09:00:01+02:00
Українські Новини
Може виривати дерева з корінням: в суботу частину України накриє ураганний вітер

Може виривати дерева з корінням: в суботу частину України накриє ураганний вітер

Вітер, Штормовий вітер, сильний вітер, Ураганний вітер
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в частині України на вихідних.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

"23 листопада у східній та південній частинах пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - повідомили синоптики.

За шкалою Бофорта, вітер силою 17,2-20,7 м/с здатний ламати гілки дерев, проти такого вітру важко йти.

Пориви 20,8-24,4 м/с призводять до невеликих руйнувань – можуть зірвати черепицю або зруйнувати димоходи, а вітер понад 24,5 м/с – це вже сильний шторм, який може призвести до значних руйнувань і виривати дерева з корінням.

Нагадаємо, без електрики через шторм залишилися 30 тисяч жителів Бердянська.

Тим часом, в ДСНС розповіли, що робити, якщо він застав зненацька.

Раніше у літака зі Стамбула при приземленні в Одесі подломилось шасі через штормовий вітер.

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