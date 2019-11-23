Може виривати дерева з корінням: в суботу частину України накриє ураганний вітер

Укргідрометцентр попереджає про погіршення погодних умов в частині України на вихідних. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. "23 листопада у східній та південній частинах пориви вітру 15-20 м\/с, в Приазов'ї 25 м\/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - повідомили синоптики. За шкалою Бофорта, вітер силою 17,2-20,7 м\/с здатний ламати гілки дерев, проти такого вітру важко йти. Пориви 20,8-24,4 м\/с призводять до невеликих руйнувань – можуть зірвати черепицю або зруйнувати димоходи, а вітер понад 24,5 м\/с – це вже сильний шторм, який може призвести до значних руйнувань і виривати дерева з корінням. Нагадаємо, без електрики через шторм залишилися 30 тисяч жителів Бердянська. Тим часом, в ДСНС розповіли, що робити, якщо він застав зненацька. Раніше у літака зі Стамбула при приземленні в Одесі подломилось шасі через штормовий вітер.