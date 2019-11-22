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22 ноября 2019, пятница, 22:06 7
Силовые структуры 2019-11-22T22:10:39+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики подбили из ракетного комплекса военный автомобиль, трое бойцов получили контузию

На Донбассе боевики подбили из ракетного комплекса военный автомобиль, трое бойцов получили контузию

Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
Боевики подбили военный автомобиль. Фото: штаб ООС
Боевики подбили военный автомобиль. Фото: штаб ООС

В Донецкой области, в мирном населенном пункте боевики подбили из противотанкового ракетного комплекса военный автомобиль. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что автомобиль был подбит из противотанкового ракетного комплекса “Фагот” в четверг, 21 ноября.

"21 ноября, от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", - указано в сообщении штаба.

По словам военного, ставшего свидетелем атаки, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Отмечается, что трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, в СММ ОБСЕ завили, что боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

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