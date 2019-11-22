На Донбассе боевики подбили из ракетного комплекса военный автомобиль, трое бойцов получили контузию

В Донецкой области, в мирном населенном пункте боевики подбили из противотанкового ракетного комплекса военный автомобиль. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что автомобиль был подбит из противотанкового ракетного комплекса “Фагот” в четверг, 21 ноября.

"21 ноября, от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот", - указано в сообщении штаба.

По словам военного, ставшего свидетелем атаки, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Отмечается, что трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как сообщали Українські Новини, в СММ ОБСЕ завили, что боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

