На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ, ще один загинув у ДТП

22 листопада, в той час, як на Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію, окупанти 14 разів порушили режим "тиші", внаслідок чого один військовий отримав поранення. Ще один військовослужбовець загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно," - сказано в повідомленні.

Збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Талаківки, Водяного, Пісків, Тарамчука, Красногорівки, Шумів, Новгородського, Причепилівки, Новолуганского і Зайцевого.

Як повідомляли Українські Новини, в СММ ОБСЄ завили, що бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області.

Також бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.