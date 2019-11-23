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23 листопада 2019, субота, 08:15 51
Силові структури 2019-11-23T08:25:16+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ, ще один загинув у ДТП

На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ, ще один загинув у ДТП

ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Бойовики підбили військовий автомобіль. Фото: штаб ООС.
Бойовики підбили військовий автомобіль. Фото: штаб ООС.

22 листопада, в той час, як на Донбасі бойовики підбили з ракетного комплексу військовий автомобіль, троє бійців отримали контузію, окупанти 14 разів порушили режим "тиші", внаслідок чого один військовий отримав поранення. Ще один військовослужбовець загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє штаб ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно," - сказано в повідомленні.

Збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Талаківки, Водяного, Пісків, Тарамчука, Красногорівки, Шумів, Новгородського, Причепилівки, Новолуганского і Зайцевого.

Як повідомляли Українські Новини, в СММ ОБСЄ завили, що бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області.

Також бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 22 листопада, 1 український військовослужбовець загинув і 1 поранений.

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