Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в последнюю неделю осени

До конца осени осталась всего неделя, но обещанная теплая погода в последнии дни ноября - лучший подарок для любителей садоводства. Лунный календарь на ноябрь показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения.

В календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное.

Напомним, ноябрь считается лучшим временем для того, чтобы вовремя привести в порядок розы и укрыть их от холодов на зиму.

В предверии новогдних и рождественских праздников стоит заблаговременно задуматься о выборе новогодей елки. Пока не ударили сильные морозы, хвойное дерево можно спокойной посадить в горшок самостоятельно или же выбрать альтернативный вариант по любой цене за хвойное дерево.

Также следующим по счету идет год крысы и астрологи определили, каким знакам зодиака повезет в новом году сразу после боя курантов.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму и рассказала о том, каким должен быть Новый год.