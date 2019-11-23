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  • Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в последнюю неделю осени
23 ноября 2019, суббота, 07:00 63
Lifestyle 2019-11-23T07:00:03+02:00
Українські Новини
Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в последнюю неделю осени

Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в последнюю неделю осени

Ноябрь, Лунный календарь, уход за растениями, лунный календарь садовода и огородника
Луна. Фото: pexels
Луна. Фото: pexels

До конца осени осталась всего неделя, но обещанная теплая погода в последнии дни ноября - лучший подарок для любителей садоводства. Лунный календарь на ноябрь показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения.

В календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное. 

Напомним, ноябрь считается лучшим временем для того, чтобы вовремя привести в порядок розы и укрыть их от холодов на зиму. 

В предверии новогдних и рождественских праздников стоит заблаговременно задуматься о выборе новогодей елки. Пока не ударили сильные морозы, хвойное дерево можно спокойной посадить в горшок самостоятельно или же выбрать альтернативный вариант по любой цене за хвойное дерево.

Также следующим по счету идет год крысы и астрологи определили, каким знакам зодиака повезет в новом году сразу после боя курантов.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму и рассказала о том, каким должен быть Новый год.

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