Год крысы: кому повезет сразу после боя курантов

Новый 2020 год не за горами. Как правило, множество людей в новом году начинают строить планы и записывать цели. Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, мечты которых начнут воплощаться в жизнь сразу же после боя курантов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Тельцы

По мнению астролога, в начале 2020 года Тельцы будут излучать невероятную творческую энергию. А благодаря своей активности они смогут добиться успехов в различных сферах. Поэтому астролог рекомендует Тельцам уже сейчас определиться, в каком направлении им стоит двигаться, потому что сил на все может не хватить.

Львы

В начале 2020 года Львы смогут почувствовать, что на пути к успеху для них нет никаких преград. Заветные мечты и желания начнут осуществляться. Кроме того, по мнению Павла Глобы, даже самые безумные проекты станут успешными. Астролог рекомендует проявить упорство и настойчивость на пути к жизненным переменам.

Водолеи

Представителей этого знака с начала 2020 года ждут перемены в профессиональной сфере. Водолеи смогут сменить наскучившее место работы, а также сделать резкий рывок вверх по карьерной лестнице. Астролог уверен, что грядущие перемены коснутся практически всех Водолеев, даже тех, кто отчаялся в ожидании перемен к лучшему.



Как сообщали Українські Новини, астролог назвала пять знаков, которых ждет удача на этой неделе.