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22 ноября 2019, пятница, 06:30 987
Lifestyle 2019-11-22T06:30:02+02:00
Українські Новини
Год крысы: кому повезет сразу после боя курантов

Год крысы: кому повезет сразу после боя курантов

Новый год, Гороскоп, Новый год-2020, астрологический прогноз, Год крысы
Крыса. Фото: pixabay
Крыса. Фото: pixabay

Новый 2020 год не за горами. Как правило, множество людей в новом году начинают строить планы и записывать цели. Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, мечты которых начнут воплощаться в жизнь сразу же после боя курантов. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Тельцы

По мнению астролога, в начале 2020 года Тельцы будут излучать невероятную творческую энергию. А благодаря своей активности они смогут добиться успехов в различных сферах. Поэтому астролог рекомендует Тельцам уже сейчас определиться, в каком направлении им стоит двигаться, потому что сил на все может не хватить.

Львы

В начале 2020 года Львы смогут почувствовать, что на пути к успеху для них нет никаких преград. Заветные мечты и желания начнут осуществляться. Кроме того, по мнению Павла Глобы, даже самые безумные проекты станут успешными. Астролог рекомендует проявить упорство и настойчивость на пути к жизненным переменам.

Водолеи

Представителей этого знака с начала 2020 года ждут перемены в профессиональной сфере. Водолеи смогут сменить наскучившее место работы, а также сделать резкий рывок вверх по карьерной лестнице. Астролог уверен, что грядущие перемены коснутся практически всех Водолеев, даже тех, кто отчаялся в ожидании перемен к лучшему.


Как сообщали Українські Новини, астролог назвала пять знаков, которых ждет удача на этой неделе. 

Больше новостей о: Новый год Гороскоп Новый год-2020 астрологический прогноз Год крысы

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