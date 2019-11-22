Как правильно выбрать новогоднюю елку: закон, цены и штрафные санкции

В Украине близится сезон ярких огней, мандаринов, уютных вечеров и новогодней атмосферы. Главным атрибутом зимы и Новогодних праздников является елка, спрос на которую достаточно велик, и важно знать о важных правилах и нюансах при покупке новогодней красавицы. В Гослесагенстве рассказали о ценах и штрафных санкциях.

Отмечается, что в этом году средняя цена по Украине при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 75 грн за погонный метр. Елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 гривен (цены формируются в зависимости от породы и размера).

Безусловно, при покупке елки необходимо учитывать правила, установленные Кабинетом Министров Украины в рамках сохранения порядка в лесу и во избежание его незаконной вырубки, а именно, применения штрафных санкций.

Отмечается, что размер ущерба зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки (в лесу или в пределах населенного пункта) и диаметра дерева в коре у шейки корня, в частности:

а) согласно 1 пункту постановления Кабинета Министров Украины от 23.07.2008 № 665 "Такса для исчисления размера вреда, причиненного лесу предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами незаконной вырубкой и повреждением деревьев и кустарников до степени прекращения роста" возмещается за незаконную вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в декабре-январе:

Диаметр дерева в коре у шейки корня размер ущерба:

до 10 см - 498,47 грн;

10,1-14 см - 878,25 грн;

14,1-18 см - 2254,97 грн;

б) размер вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде вследствие незаконной вырубки хвойных деревьев на территориях и объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов (постановление Кабинета Министров Украины от 24.07.2013 № 541) составляет:

Диаметр дерева в коре у шейки корня размер ущерба

Степная зона:

до 10 см - 279 грн;

10,1-14 см - 480 грн;

14,1-18 см - 1221 грн;

Другие зоны :

до 10 см - 246 грн;

10,1-14 см - 429 грн;

14,1-18 см - 1122 грн;

в) размер вреда, причиненного зеленым насаждениям незаконной вырубкой хвойных деревьев в пределах городов и других населенных пунктов (постановление Кабинета Министров Украины от 08.04.1999 № 559) составляет:

Диаметр дерева в коре у шейки корня размер ущерба

До 10 см - 1152 грн;

10,1-14 см - 1500 грн;

14,1-18 см - 1852 грн;

2) Кроме того, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях лесонарушители платят еще и штраф за незаконную рубку хвойных деревьев в размере от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (510-1020 грн), а должностные лица от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов (2550-5100 грн).

3) Статьей 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" определено, что незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинивших существенный вред, наказывается штрафом от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-25500 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в заповедниках или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, или в других особо охраняемых лесах, наказываются штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов (25500-34000 грн) доходов или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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