Украина третья самая коррумпированная страна мира, но я ее люблю, - Трамп

Об этом он сказал телеканалу Fox News, передает Routers.

"Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, и они коррумпированы, и они крадут деньги, и это переходит на все счета в банке?", — сказал Трамп.

При этом, президент отметил, что не видит ничего плохого в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.

"Надо убедиться, что деньги (которые США выделяют Украине) будут потрачены должным образом", — отметил Трамп.

В то же время, Трамп заверил, что любит украинский народ, однако, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в том, что она будет использована по назначению.

"Я люблю украинский народ", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, президент США в очередной раз высказал мнение, что курс Украины на Запад принес Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтон. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Как сообщали Українські Новини, Трамп обвинил Европу в недостаточной финансовой помощи Украине.

Напомним, что в деле об импичменте президента США, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.