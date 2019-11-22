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22 ноября 2019, пятница, 19:58 15
Америка 2019-11-22T20:00:08+02:00
Українські Новини
Украина третья самая коррумпированная страна мира, но я ее люблю, - Трамп

Украина третья самая коррумпированная страна мира, но я ее люблю, - Трамп

Украина, США, Коррупция, Дональд Трамп, Помощь Украине
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент Соединительных Штатов Америки Дональд Трамп, который лично заблокировал военную помощь украинцам заявил, что Украина известна как третья самая коррумпированная страна мира, но в то же время он заверил, что любит украинский народ.

Об этом он сказал телеканалу Fox News, передает Routers.

"Будем ли мы посылать огромные деньги в страну, и они коррумпированы, и они крадут деньги, и это переходит на все счета в банке?", — сказал Трамп.

При этом, президент отметил, что не видит ничего плохого в том, что призывает Киев искоренять коррупцию.

"Надо убедиться, что деньги (которые США выделяют Украине) будут потрачены должным образом", — отметил Трамп.

В то же время, Трамп заверил, что любит украинский народ, однако, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в том, что она будет использована по назначению.

"Я люблю украинский народ", – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, президент США в очередной раз высказал мнение, что курс Украины на Запад принес Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтон. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Как сообщали Українські Новини, Трамп обвинил Европу в недостаточной финансовой помощи Украине. 

Напомним, что в деле об импичменте президента США, Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

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