Україна третя найкорумпованіша країна світу, але я її люблю, - Трамп

Про це він сказав телеканалу Fox News, передає Routers.

"чи ми Будемо посилати величезні гроші в країну, і вони корумповані, і вони крадуть гроші, і це переходить на всі рахунки в банку?", — сказав Трамп.

При цьому, президент зазначив, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Київ викорінювати корупцію.

"Треба переконатися, що гроші (які США виділяють Україні) будуть витрачені належним чином", — зазначив Трамп.

У той же час, Трамп запевнив, що любить український народ, однак, надаючи йому допомогу, хоче бути впевненим у тому, що вона буде використана за призначенням.

"Я люблю український народ", – сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

Крім того, президент США у черговий раз висловив думку, що курс України на Захід приніс Європі набагато більше користі, ніж Вашингтон. Саме тому, на його думку, європейські країни повинні активніше допомагати Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп звинуватив Європу в недостатній фінансовій допомозі Україні.

Нагадаємо, що у справі про імпічмент президента США, Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України для перемоги на виборах-2020.