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22 ноября 2019, пятница, 19:33 26
Шоу-бизнес 2019-11-22T19:56:17+02:00
Українські Новини
MARUV сняла клип в парке КПИ со звериными принтами и сексуальными танцами на деревьях

MARUV сняла клип в парке КПИ со звериными принтами и сексуальными танцами на деревьях

Певица, Клип, КПИ, Видеоклип, MARUV

Недавно получившая премию MTV украинская певица MARUV сняла клип на песню Don't U Waste My Time (Hellcat Story Episode 3) на территории парка Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", который является популярной локацией для съемок фотосессий и видео в Киеве.

Соответствующий видеоклип был опубликован на видеохостинге YouTube на официальном канале MARUV.

В клипе певица со своим ансамблем одета в обтягивающие костюмы с анималистическим зебровым принтом. Сама певица в течение всего клипа не меняет образ - на ней черный берет, а губы накрашены ярко красным оттенком. Девушки танцуют в разных локациях парка - возле главного первого корпуса КПИ, возле фонарей, деревьев и даже на них.

Очевидно, клип снимался ночью, поскольку на картинке царит темнота и только на местах, где танцует MARUV и другие девушки, есть яркая подсветка.

Название песни переводится как "Не трать мое время". Как это присуще музыке MARUV, трек сразу "въедается" в голову и имеет драйвовые зажигательные мотивы. 

Как сообщали Українські Новини, MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia. Ранее MARUV выпустила клип с латексом, гранатами и чулками в японском стиле на трек "Между нами".

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