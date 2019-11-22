MARUV сняла клип в парке КПИ со звериными принтами и сексуальными танцами на деревьях

Недавно получившая премию MTV украинская певица MARUV сняла клип

Соответствующий видеоклип был опубликован на видеохостинге YouTube на официальном канале MARUV.

В клипе певица со своим ансамблем одета в обтягивающие костюмы с анималистическим зебровым принтом. Сама певица в течение всего клипа не меняет образ - на ней черный берет, а губы накрашены ярко красным оттенком. Девушки танцуют в разных локациях парка - возле главного первого корпуса КПИ, возле фонарей, деревьев и даже на них.

Очевидно, клип снимался ночью, поскольку на картинке царит темнота и только на местах, где танцует MARUV и другие девушки, есть яркая подсветка.

Название песни переводится как "Не трать мое время". Как это присуще музыке MARUV, трек сразу "въедается" в голову и имеет драйвовые зажигательные мотивы.

https://www.youtube.com/watch?v=ABIasgG2ZbY" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, MARUV возмутилась перекручиванием фактов о ее награде от MTV Russia. Ранее MARUV выпустила клип с латексом, гранатами и чулками в японском стиле на трек "Между нами".