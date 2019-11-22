На новорічні свята в Києві обмежать рух: де і коли це станеться

У Києві комунальні слуюбы вже почали підготовку до Нового року та у зв'язку з прийдешніми святами влади попередили про обмеження рух транспорту по ряду вулиць у столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, з 14 грудня 2019 до 12 січня 2020 зимові розваги будуть проходити на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. З 14 грудня до 19 січня 2019 2020 - на Контрактовій площі.

У зв'язку з підготовкою та проведенням свят у центрі столиці будуть введені наступні обмеження:

- 25 листопада по 26 січня 2020 - обмеження руху транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;

- 25 листопада по 26 січня 2020-го - заборона руху всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малій Житомирській до Михайлівської площі)

- 19 грудня з 17:00 до 19:00 - заборона руху всіх видів транспорту вздовж вулиці Володимирській (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївській)

Крім того, буде прекритого рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського) у наступні проміжки часу:

- 19 грудня - з 16:00 до 22:00;

- 24 грудня - з 16:00 до 22:00;

- з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020;

- 1 січня - з 14:00 до 22:00;

- 7 січня - з 12:00 до 17:00.

"У зв'язку з забороною руху всіх видів транспорту в кінці грудня - початку січня дозволять проїзд по вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові і неробочі дні", - зазначили в КМДА.

Як повідомляли Українські Новини, на Новий рік-2020 збираються встановити 30-метрову ялинку.

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