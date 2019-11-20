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20 ноября 2019, среда, 22:49 105
Политика 2019-11-20T22:49:51+02:00
Українські Новини
Вадатурский обвинил в шантаже засветившуюся в секс-скандале замминистра Клитину

Вадатурский обвинил в шантаже засветившуюся в секс-скандале замминистра Клитину

Алексей Вадатурский, Александра Клитина
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина
Александра Клитина. Фото: Фейсбук/Александра Клитина

Генеральный директор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Украины компании "Нибулон" (Николаев) Алексей Вадатурский обвинил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину в попытках шантажировать компанию.

Об этом Вадатурский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он сказал, что с улыбкой реагирует на заявления, что он якобы виноват в неприятии депутатами Верховной Рады закона "О внутреннем водном транспорте", в разрушении дорог и монопольном положении на реках.

Вадатурский отметил, что не поддерживал действия руководства Министерства инфраструктуры при любой власти и также не поддерживал действия Клитиной на посту руководителя Офиса реформ.

По его мнению Мининфраструктуры лоббирует неконструктивные законодательные инициативы.

"Вы рассказываете, что выступаете за либерализацию перевозок по внутренним водным путям, но на деле заводите на украинские реки 40-50-летние судна - металлолом, которые во времена распада СССР были выведены из государственных структур в офшоры без каких-либо условий. Вы фактически лоббируете идею, чтобы этот древний флот имел экономическое преимущество в 8 долларов США на тонне по отношению к современному украинскому флоту", - написал он.

Он также сказал, что инициативы министерства также будут способствовать незаконной добыче песка в украинских реках.

"У Вас, Александра, хорошо получалось распространять о нас сплетни и шантажировать нашу компанию тем, что обратитесь в международные финансовые институты, чтобы они не давали нам средств, и это при том, что наша компания уже инвестировала более 2,1 миллиарда долларов в экономику Украины. А теперь Вы еще и пытаетесь переложить результаты своего бездействия на чужие плечи. Но подчеркиваю, что я всегда боролся и буду бороться против непрофессионализма, и неважно, мужчина это или женщина", - написал он.

Он призвал замминистра работать в интересах государства.

Как сообщали Українськi Новини, Криклий заявил, что скандал с замминистра Клитиной - это проблема его отношений с ней.

Ранее попавшая в новый секс-скандал заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, прокомментировала возникшие о ней "слухи" после переписки с пранкером Джокером.

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