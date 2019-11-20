Криклий заявил, что скандал с замминистра Клитиной - это проблема его отношений с ней

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал, фигурантом которого стала его заместитель Александра Клитина. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице. Свою оценку происходящему он дал, общаясь с журналистами перед заседанием Кабмина 20 ноября. Об этом сообщает LB.ua.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не таким образом. Мы это обсудим с нею, когда Александра вернется из командировки. Потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", – сказал Криклий.

При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в Мининфраструктуры "что-то мутят с тендерами на локомотивы", является неправдой.

Также Криклий прокомментировал аудиозапись, обнародованную исключенным из СН депутатом Поляковым и его утверждение, что "замминистра Клитина попала на должность через кровать". Министр отметил, что в случае клеветы депутаты должны извиниться.

"Нужно иметь силу, чтобы извиниться за то, что в ресторане лишнего выпили и лишнего наговорили", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, попавшая в новый секс-скандал заместитель министра транспорта и инфраструктуры Александра Клитина, прокомментировала возникшие о ней "слухи" после переписки с пранкером Джокером, который обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".