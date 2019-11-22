Криклій хоче звільнити Клітіну, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, невдоволення роботою якого в листуванні з пранкером Джокером висловила його заступниця Олександра Клітіна, внесе на засідання Кабінету міністрів подання на її звільнення. Про це він заявив в своєму відеозверненні, опублікованому на відеохостингу Youtube.

Так, Криклій закликав правоохоронців перевірити заяви про нібито корупцію в питаннях Укрзалізниці.

Також Криклій розповів, що мав "відверту розмову" з Клітіною і сказав їй, що після таких заяв вважає, що вона повела себе "не як член команди" і повинен написати заяву про звільнення.

"Вона дала зрозуміти, що вона хоче починати власну політичну кар'єру, хоче скористатися цією ситуацією і, власне, весь фон і хайп, створений навколо цієї ситуації, буде його використовувати, щоб боротися за цю посаду", - сказав Криклій.

У зв'язку з цим він сам на наступному засіданні уряду має намір поставити питання про звільнення заступниці.

Крім того, Криклій підкреслив, що його намір звільнити Клітіну не пов'язаний з секс-скандалом, який нещодавно розгорівся навколо неї.

"Просто небезпечно, якщо ми будемо на такі речі реагувати, то ми будемо займатися не реформою, а хто знає чим", - сказав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Вадатурський звинуватив у шантажі заступника міністра Клітіну.

Раніше Криклій заявив, що скандал із заступником міністра Клітіною - це проблема його відносин з нею.