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22 листопада 2019, пʼятниця, 17:37 4
Події 2019-11-22T17:44:52+02:00
Українські Новини
Відео дня: Завершилася складна багатогодинна евакуація українців з перевернутого корабля під Одесою

Відео дня: Завершилася складна багатогодинна евакуація українців з перевернутого корабля під Одесою

Танкер, дснс, Одеса, Евакуація, Корабельна аварія

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) евакуювала екіпаж танкера "Делфі", який зазнав лиха в Одеській затоці.

Про це йдеться в повідомленні укправленія ДСНС в Одеській області в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

На борту судна знаходилися 3 члени екіпажу. Водолази служби евакуювали їх. Евакуація почалася о 12:00. Зараз врятованих членів екіпажу передано медикам, загиблих і постраждалих немає.

21 листопада о 21:30 черговий "Морської пошуково-рятувальної служби" повідомив до служби порятунку 101, що некерований танкер "Делфі" дрейфує в бік акваторії Одеського морського порту в супроводі буксира і катери Морської пошуково-рятувальної служби.

Судно дрейфувало, поки не сіло кормою на мілину.

В мережі опублікували відео з дрона, де видно той, що перекинувся танкер і процес рятувальної операції.

Як повідомляли Українські Новини, танкер "Делфі" сів на мілину біля Одеси, рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови. Також рятувальна операція з танкера "Делфі" ускладнилася ще й тим, що екіпаж відмовився від допомоги.

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