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22 ноября 2019, пятница, 15:50 28
Общество 2019-11-22T15:52:02+02:00
Українські Новини
С декабря украинские новостройки будут проектировать по обновленным нормам: что случится с кухнями и лифтами

С декабря украинские новостройки будут проектировать по обновленным нормам: что случится с кухнями и лифтами

Строительство, Квартиры, Лев Парцхаладзе, Новостройки, Жилые дома
Новостройки. Фото: pixabay
Новостройки. Фото: pixabay

После внесения изменений в строительство кинотеатров и театров в Киеве, согласно новым государственным строительным нормам (ГСН) с 1 декабря 2019 года в силу вступит пункт об отмене обязательного проектирования радиоточек в квартирах.

Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

"Мы убрали такое устаревшее требование, но оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС", - цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Размещение радиоточек обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".

С 1 декабря 2019 года обновленные нормы также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

Как сообщали Україньскі Новини, с октября квартиры на вторичном рынке в Киеве подорожали на 1%.

Напомним, 5 ноября Владимир Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры.

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