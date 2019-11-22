С декабря украинские новостройки будут проектировать по обновленным нормам: что случится с кухнями и лифтами

После внесения изменений в строительство кинотеатров и театров в Киеве, согласно новым государственным строительным нормам (ГСН) с 1 декабря 2019 года в силу вступит пункт об отмене обязательного проектирования радиоточек в квартирах.

Об этом сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.

"Мы убрали такое устаревшее требование, но оставили проектирование радиоточек сразу на дом, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций и блокирования других сетей можно было оперативно узнать информацию о ЧС", - цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Размещение радиоточек обязательно лишь для помещений дежурного персонала, консьержа и технических служб согласно требованиям ГСН "Системы противопожарной защиты".

С 1 декабря 2019 года обновленные нормы также предусматривают обязательное проектирование жилых домов и встроенных помещений с классом энергоэффективности не ниже "С", установку лифтов в новых жилых домах высотой от четырех этажей, проектирование кухонь-ниш.

Как сообщали Україньскі Новини, с октября квартиры на вторичном рынке в Киеве подорожали на 1%.

Напомним, 5 ноября Владимир Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры.