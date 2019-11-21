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21 ноября 2019, четверг, 06:00 500 Карта
Жизнь 2019-11-21T06:00:01+02:00
Українські Новини
Украина в эпицентре схватки циклона с антициклоном: синоптик предупредила о резком похолодании

Украина в эпицентре схватки циклона с антициклоном: синоптик предупредила о резком похолодании

Погода, Циклон, Похолодание, Непогода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Непогода.
Непогода.

Аномально теплая ноябрьская погода сменится практически зимним холодом. В частности, в небе над Украиной разбушуется непогода. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Украина попадает в зону противостояния циклона с запада и антициклона с востока, а скорее, с северо-востока. Следствием такого противостояния будет неблагоприятная погода", - написала она. 

По словам Диденко, холодный антициклон с северо-востока будет давить атмосферным давлением, в то время как теплый циклон будет сопротивляться.

Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook Прогноз погоды. Карта: Наталья Диденко/Facebook

В связи с этим 21 ноября, практически по всей территории Украны усилится ветер до штормовых значений.

"Одевайтесь обязательно теплее, особенно вечером, потому что, так называемая, температура комфорта будет на 2-5 градусов ниже реальной", - предупредила синоптик.

Реальные показатели температуры также будут невысокими. Так, ближайшей ночью в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Востоке влияние северо-восточных процессов опять же будет сильнее, там ночью -3-8 градусов. На Западе ночь будет теплой, + 3 + 7 градусов.

В дневные часы четверга в большинстве областей Украины ожидается 0-4 градуса тепла, на востоке до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях + 4 + 10 градусов.

Осадки вероятные в западной части Украины плюс Винницкой и Одесской областях. На остальной территории - преимущественно туманы, местами туман.

В Киеве 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, погода без существенных осадков. Однако резко усилится до штормовых порывов юго-восточный ветер.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​1 + 3 градуса, а в четверг вечером - температуры воздуха упадет до -1-4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аномальными снегопадами.

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