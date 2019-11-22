Брату нардепа "Слуги народа" просят присвоить почетное звание

Брата депутата "Слуги народа" Владимира Тимофийчука, который выращивал зерновые в "Коломойском" районе, может наградить Зеленский за "многолетний добросовестный труд". Об этом сообщает "Страна".

В распоряжении "Страны" оказалось письмо губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля, направленное им в Офис президента Украины Владимира Зеленского. В письме губернатор просит главу государства присвоить Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Богдану Тимофийчуку, который является директором частной фирмы "Богдан и К", и заодно, родным братом нардепа от "Слуги народа".

Главу государства просят наградить бизнесмена за "многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад во внедрение передовых технологий для повышения качества почв... и высокий профессионализм".

Фото: "Страна"



Как сообщали Українські Новини, Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу.



А Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием.