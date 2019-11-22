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22 ноября 2019, пятница, 12:07 399 Документ
Политика 2019-11-22T12:13:24+02:00
Українські Новини
Брату нардепа "Слуги народа" просят присвоить почетное звание

Брату нардепа "Слуги народа" просят присвоить почетное звание

Владимир Тимофийчук, Денис Шмыгаль, Богдан Тимофийчук, Почетное звание
Владимир Тимофийчук. Фото: Facebook/Слуга Народу - Тимофійчук Володимир - Округ 89
Владимир Тимофийчук. Фото: Facebook/Слуга Народу - Тимофійчук Володимир - Округ 89

Брата депутата "Слуги народа" Владимира Тимофийчука, который выращивал зерновые в "Коломойском" районе, может наградить Зеленский за "многолетний добросовестный труд". Об этом сообщает "Страна".

В распоряжении "Страны" оказалось письмо губернатора Ивано-Франковской области Дениса Шмыгаля, направленное им в Офис президента Украины Владимира Зеленского. В письме губернатор просит главу государства присвоить Почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства Богдану Тимофийчуку, который является директором частной фирмы "Богдан и К", и заодно, родным братом нардепа от "Слуги народа".

Главу государства просят наградить бизнесмена за "многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад во внедрение передовых технологий для повышения качества почв... и высокий профессионализм".

Фото: Фото: "Страна"


Как сообщали Українські Новини, Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу. 

А Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием.

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