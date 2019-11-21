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21 ноября 2019, четверг, 23:40 42
Верховная Рада и партии 2019-11-21T23:40:47+02:00
Українські Новини
Вакарчук убежал от журналистов после выступления на Майдане

Вакарчук убежал от журналистов после выступления на Майдане

Журналисты, Побег, Святослав Вакарчук

Один из лидеров Майдана, певец , а ныне народный депутат Святослав Вакарчук приехал на Майдан, чтобы выступить со сцены. Журналисты проекта Pavlovskynews решили поинтересоваться у одного из лидеров Майдана, что он думает о результатах Майдана за 6 лет, как оценивает деятельность Порошенко и почему обещанные на Майдане низкие тарифы только выросли. Об этом сообщается на Youtube-канале проекта. 

В частности, один из журналистов задал вопрос, почему Майдан не выходил второй раз из-за повышения тарифов, ведь одной из целей первого Майдана в 2014 году было не допустить их повышения. Вакарчук ответил, что это он пришел сюда почтить память погибших за достоинство и сейчас это важнее.

На вопрос о том, как он оценивает результаты президента Порошенко, он заявил, что их лучше оценили люди на выборах. После этого он отказался отвечать на вопросы журналистов и ушел искать свою жену.

"-Чому, як ви вважаєте, майдан не піднімався, коли піднімалися тарифи, адже майдан також стояв і протии підвищення тарифів?

-Я сьогодні прийшов сюди, щоб згадати і вшанувати пам'ять про майдан, яку мир всі цінуємо, і проти тих, хто загинув. Це для мене основна ціль, я би хотів говорите про це. Це важливо", -ответил Вакарчук.

На вопрос о том, как он оценивает деятельность Петра Порошенко, Вакарчук ответил, что люди на выборах оценили все за него и резко пошел искать свою жену.

Как сообщалось ранее, 20 сентября нардеп Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтобыі успеть на свой концерт в Минске.

Этот поступок осудили коллеги-депутаты Вакарчука. В частности, народный депутат Максим Бужанский заявил, что Вакарчук после "пламенной речи о войне, патриотизме и т.д." сбежал с голосований "за законы, связанные с армией, планом обороны страны и другим".

Однако, на свой концерт Вакарчук, все таки, опоздал.

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