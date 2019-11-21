Украина обжалует приговор Маркиву, - Офис Президента

Украина обжалует вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. В сообщении сказано, что Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия (Италия) от 12 июля, которым военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле. Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит жалобу ориентировочно весной 2020 года. Как сообщали Українськi Новини, 250 человек митинговали у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.Ранее Владимир Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.Тем временем, в понедельник, 14 октября в Киеве прошел марш в поддержку Маркива.