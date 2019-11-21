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21 ноября 2019, четверг, 22:45 46
Президент 2019-11-21T22:46:06+02:00
Українські Новини
Украина обжалует приговор Маркиву, - Офис Президента

Украина обжалует приговор Маркиву, - Офис Президента

Обжалование решение суда, Виталий Маркив
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Украина обжалует вынесенный украинскому военному Виталию Маркиву приговор.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия (Италия) от 12 июля, которым военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

Суд признал его виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле.

Апелляционный суд округа Ломбардия рассмотрит жалобу ориентировочно весной 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, 250 человек митинговали у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.


Ранее Владимир Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.

Тем временем, в понедельник, 14 октября в Киеве прошел марш в поддержку Маркива

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