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21 ноября 2019, четверг, 20:34 525
Происшествия 2019-11-21T20:34:21+02:00
Українські Новини
В Ровенской области дети отравились черными конфетами Бабы-Яги с перцем чили

В Ровенской области дети отравились черными конфетами Бабы-Яги с перцем чили

Отравление, Отравление детей
Черные конфеты Бабы Яги. Фото: rivnepost.rv.ua
Черные конфеты Бабы Яги. Фото: rivnepost.rv.ua

Полиция Ровенской области начала уголовное производство по факту массового отравления детей в селе Здовбица. Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.

20 ноября в больницу были госпитализированы 12 детей. По предварительным данным, школьникам стало плохо после сладостей, которыми их угостила одноклассница по случаю своего дня рождения. 

Как уточнили в управлении Госпродпотребслужбы области, речь идет о жевательных конфетах из Китая.

"Конфеты под названием Черные конфеты Бабы Яги (жевательные конфеты со вкусами винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона, перца чили) изготовлены в КНР. Они были приобретены в местном продуктовом магазине. Все заболевшие указывают, что употребляли именно конфеты с перцем чили", — говорится в сообщении.

Проводятся дальнейшие работы по расследованию случая отравления школьников. Держспоживслужба советует родителям не покупать детям продуктов сомнительного качества и производства.

Как стало известно РО, конфеты попали в магазин с рынка "Дикого" на улице Здолбуновской в Ровно.

Как сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы, а в Николаевской области дети массово отравились в детсаду. Ранее ГосЧС предупредила украинцев о массовых отравлениях по Украине полуфабрикатами, шаурмой и едой из кафе.

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