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21 ноября 2019, четверг, 19:24 420
Технологии 2019-11-21T19:31:22+02:00
Українські Новини
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

SpaceX, Starship, Starship Mk1

Новый проект космического корабля Starship и его тестовую модификацию Mk1, которую ранее глава компании SpaceX Илон Маск показал публике, не смогла пройти свое первое испытание.

До летных испытаний дело не дошло, хотя планировались прыжки, пишет "Технот".

SpaceX Starship Mk1 взорвался уже во время заправки на тестовом полигоне в Техасе

По словам представителей SpaceX, инцидент не привел к травмам персонала.

Как сообщали Українські Новини, 11 ноября состоялся запуск миссии Starlink для выведения на орбиту первой группы из 60 операционных спутников для системы глобального интернета от SpaceX.

 4 мая компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции. Корабль доставит на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. 

Ранее огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде. Тогда первоначальные испытания были успешно завершены, но окончательное испытание привело к аномалии на испытательном стенде

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