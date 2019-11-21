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21 листопада 2019, четвер, 19:24 14
Технології 2019-11-21T19:43:19+02:00
Українські Новини
Космічний корабель SpaceX вибухнув під час випробувань

Космічний корабель SpaceX вибухнув під час випробувань

SpaceX, Starship, Starship Mk1

Новий проект космічного корабля Starship і його тестову модифікацію Mk1, яку раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск показав публіці, не змогла пройти своє перше випробування.

До льотних випробувань справа не дійшла, хоча планувалися стрибки, пише "Технот".

SpaceX Starship Mk1 вибухнув під час заправки на тестовому полігоні в Техасі

За словами представників SpaceX, інцидент не привів до травм персоналу.

Як повідомляли Українські Новини, 11 листопада відбувся запуск місії Starlink для виведення на орбіту першої групи з 60 операційних супутників для системи глобального інтернету від SpaceX.

4 травня компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети Falcon 9 c вантажним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції. Корабель доставить на МКС продовольство для космонавтів і обладнання для наукових експериментів.

Раніше вогневі випробування космічного корабля SpaceX Dragon завершилися аварією у Флориді. Тоді початкові випробування були успішно завершені, але остаточне випробування призвело до аномалії на випробувальному стенді

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