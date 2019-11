Видео дня: на орбиту запустили миссию Starlink со спутниками для глобального интернета

Сегодня, 11 ноября, состоялся запуск миссии Starlink для выведения на орбиту первой группы из 60 операционных спутников для системы глобального интернета от SpaceX.

SpaceX возвращается на космодром на мысе Канаверал, последний раз тут миссия AMOS-17 проходила 6 августа. Миссия Starlink станет 11-й для SpaceX в этом году и 9-м запуском ракеты Falcon 9, пишет NASASpaceFlight.

После набора скорости SpaceX планирует посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на беспилотный корабль "Course I Still Love You", располагающийся в 629 км от космодрома в Атлантическом океане.

23 июня этого года в космос запустили 60 тестовых спутников. Каждый из них весит 227 кг, а общая масса полезной нагрузки составит 13 620 кг. Это самый тяжелый груз в истории SpaceX.

После разворачивания системы, спутники должны своим ходом занять нужные позиции на орбите, высотой 550 км.

Как сообщали Українські Новини, 4 мая компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции.

Ранее огневые испытания космического корабля Dragon SpaceX завершились аварией во Флориде.