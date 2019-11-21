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  • "Шахтер" наказали из-за объявлений на русском языке на стадионе в Харькове
21 ноября 2019, четверг, 17:34 355
Спорт 2019-11-21T17:34:13+02:00
Українські Новини
"Шахтер" наказали из-за объявлений на русском языке на стадионе в Харькове

"Шахтер" наказали из-за объявлений на русском языке на стадионе в Харькове

Спорт, Футбол, ФК Динамо, ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывш. ФФУ) решил напомнить "Шахтеру" о недопустимости русского языка и на матчах, оштрафовав за русскоязычные объявления на стадионе ОСК "Металлист" по итогам скандального матча с киевским "Динамо" в Харькове Об этом сообщает Футбол 24.

Арбитр встречи 14-го тура Николай Балакин несколько раз просил запустить голосовое объявление по стадиону о недопустимости проявления расизма на трибунах. Они прозвучали, но на русском языке. Теперь "Шахтер" обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. грн.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2019/20 между командами Динамо и Шахтер, в ходе которого победу одержало Динамо.

Также в центре Львова, в ночь с 6 на 7 ноября, произошла драка 100 футбольных фанатов из трех стран (Украина, Россия, Германия), в ходе которой задержали 12 человек.

Кроме того, в Иордании футболистки посреди игры проявили солидарность, окружив соперницу, чтобы та смогла поправить хиджаб.

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