Иванисову нужно остановить членство в "Слуге народа", - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней. Об этом он сообщил на своей личной странице в Facebook.

Также он отметил, что в случае опровержения этой информации соответствующее пребывание Романа Иванисова во фракции будет возобновлено.

"Комментирую ситуацию с Иванисов. Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга Народу и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено. Завтра в 12:00 сделаем брифинг по этому вопросу", - заявил Арахамия.

В понедельник депутат Иванисов утверждал, что обвинение в изнасиловании – это фейк, и даже опубликовал справку.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтверждает погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней.

Также и депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.