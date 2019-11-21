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21 листопада 2019, четвер, 17:25 14 Документ
Політика 2019-11-21T19:00:03+02:00
Українські Новини
Портнов опублікував указ Кучми, що підтверджує судимість депутата Іванісова

Портнов опублікував указ Кучми, що підтверджує судимість депутата Іванісова

Андрій Портнов, Слуга народу, Леонід Кучма, Роман Іванісов

Колишній заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов опублікував указ колишнього президента Леоніда Кучми, який підтверджує судимість депутата від фракції "Слуга Народу" Романа Іванісова.

Документ Портнов оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, передайте, будь ласка, хтось непрофесійному Генеральному прокуророві, що вчорашня заява ГПУ про відсутність у них інформації про судимість депутата правлячої партії Іванісова за зґвалтування - брехня. Він був засуджений за 117 і 118 КК України. А потім помилуваний Президентом Кучмою. Пізніше опублікую вирок", - написав він.

Фото: telegram.org/@PortnovUAФото: telegram.org/@PortnovUA

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія має намір підняти питання про зупинення членства в партії "Слуга народу" депутата Ради Романа Іванісова через погашеної судимості про згвалтування неповнолітньої.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимість народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до зґвалтування.

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