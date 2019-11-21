Украинцы теперь смогут находиться в Аргентине без виз полгода

Украина и Аргентина договорились о взаимном увеличении срока безвизового пребывания граждан обеих стран с 90 дней в течение года до 90 в течение 180 дней.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українські Новини.

Стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Аргентины об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое.

Как сообщали Українські Новини, Украина обновила соглашение с Монголией о безвизовых поездках граждан. Ранее между Украиной и Монголией действовало соглашение от 1979 года, которое было подписано СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем подтверждено украинским правительством.

Также 26 сентября Украина договорились о безвизовом режиме с Эквадором, 24 сентября - с Колумбией. Всего Украина имеет договоренности о безвизовом режиме с 88 странами.