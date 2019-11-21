Выплаты декретных и больничных возобновляют

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженков заявляет, что фонд возобновляет выплаты застрахованным лицам, среди которых выплаты больничных и декретных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда со ссылкой на слова Баженкова, передают Українські Новини. "Сегодня я беру на себя ответственность и возобновляю все выплаты. На 26 ноября председатель правления фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации", - сказал Баженков. По его словам, на данный момент законодательно правовых путей для возобновления выплат без предоставления Министерством социальной политики на Кабинет Министров изменений в бюджет на 2019 год он не имеет. При этом 18 ноября Министерство социальной политики обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи Баженкова как директора исполнительной дирекции фонда. Как сообщали Українські Новини, 20 ноября Фонд соцстрахования приостановил выплаты застрахованным лицам. Позже Минсоцполитики пообещало возобновить выплаты больничных и декретных, которые остановил Фонд соцстраха.