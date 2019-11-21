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21 ноября 2019, четверг, 15:00 304
Экономика 2019-11-21T15:04:02+02:00
Українські Новини
Выплаты декретных и больничных возобновляют

Выплаты декретных и больничных возобновляют

Социальные выплаты, Больничный, Фонд соцстрахования, декретные выплаты

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженков заявляет, что фонд возобновляет выплаты застрахованным лицам, среди которых выплаты больничных и декретных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда со ссылкой на слова Баженкова, передают Українські Новини.

"Сегодня я беру на себя ответственность и возобновляю все выплаты. На 26 ноября председатель правления фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации", - сказал Баженков.

По его словам, на данный момент законодательно правовых путей для возобновления выплат без предоставления Министерством социальной политики на Кабинет Министров изменений в бюджет на 2019 год он не имеет.

При этом 18 ноября Министерство социальной политики обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи Баженкова как директора исполнительной дирекции фонда.

Как сообщали Українські Новини, 20 ноября Фонд соцстрахования приостановил выплаты застрахованным лицам.

Позже Минсоцполитики пообещало возобновить выплаты больничных и декретных, которые остановил Фонд соцстраха.

Больше новостей о: Социальные выплаты Больничный Фонд соцстрахования декретные выплаты

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