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21 ноября 2019, четверг, 14:12 1053
Верховная Рада и партии 2019-11-21T14:23:23+02:00
Українські Новини
Звоните мне и мы их тра***м как следует, - Арахамия проводил переговоры с полицией

Звоните мне и мы их тра***м как следует, - Арахамия проводил переговоры с полицией

Игорный бизнес, Партия
Давид Арахамия.
Давид Арахамия.

Председатель фракции"Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия не видит правонарушений в записях возможных переговоров депутата парламента от "Слуги Народа" Юрия Корявченкова с правоохранителями в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Они говорят, что там у вас, как и в моем родном городе Николаеве, нелегальные "игорки", металлолом занимаются нелегально, наркоманы, траффик и другое. И они говорят, что кто бы вам не говорил, что с Киева позвонят, шлите всех подальше и делаете свою работу. Вот я такое услышал. Они хотят навести в этом городе нормальны порядок, чтобы показать всей стране, что пришли изменения. Вот это как я вижу", - сказал Арахамия.

Председатель "Слуги народа" также опровергает заявления о своем участии в игорном бизнесе. Политик отметил, что соответствующий законопроект о легализации азартных игр Рада намерена рассмотреть в 1-м чтении до начала 2020 года. Арахамия заявил, что сам проводил переговоры с правоохранителями и председателем облгосадминистрации в Николаеве.

"Я всех собрал и всем сказал: "если из Киева вам будут звонить, туда не ходить, этого не делать, этого не расследуй". Звоните лично мне и мы их трахнем как следует", - сказал депутат.

При этом политик отметил, что подобные переговоры не являются обязанность депутат Рады. Ранее депутат от "Слуги народа" Антон Поляков опубликовал аудиозапись, на которой якобы Корявченко проводит переговоры с полицией вместе с другими депутатами "Слуги народа".

Как сообщали Українські Новини, в четверг Арахамия сообщил, что депутат Рады Роман Иванисов опровергает наличие у него судимости за изнасилование. Ранее соцсети были возмущены раздачей "Юзиком" билетов на концерт "Квартала 95" в Раде.

Больше новостей о: Игорный бизнес Партия "Слуга народа" Давид Арахамия Юрий Корявченков

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