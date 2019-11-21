Иванисов громко опровергал свою судимость и называл обвинения "заказными", - Арахамия

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов опровергает наличие у него судимости за изнасилование несовершеннолетней в то время как Зеленский заявил, что Иванисов сложит мандат , если скандал с изнасилованием подтвердится.

Об этом сообщил на брифинге председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают Українські Новини.

"Он опровергал. Конечно, он мне это громко опровергал. Он говорит, что у него не было вообще судимости. Это его слова", - сказал Арахамия.

Председатель фракции отметил, что Иванисов намерен проверить бумажные документы Мариупольской колонии в 90-х годах до перехода на электронную систему хранения данных.

"Он говорит, что ему нужно время на опровержение. На него идет атака, он действительно не раз сообщал, что занимается антикоррупционными делами по янтарю в Ровенской области и говорит, что это заказ на него", - подчеркивает политик.

Арахамия добавил, что фракция направит запросы в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины по данному поводу. При этом председатель "Слуги народа" подчеркнул, что наличие погашенной судимости не может быть основанием для прекращения полномочий депутата.

Как сообщали Українські Новини, депутат Иванисов отсидел за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает. Ранее Иванисов был намерен покинуть "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование.