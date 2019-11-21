Телефонуйте мені і ми їх тра***мо як слід, - Арахамія проводив переговори з поліцією

Голова фракції"Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не бачить правопорушень в записах можливих переговорів депутата парламенту від "Слуги Народу" Юрія Корявченкова з правоохоронцями у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вони кажуть, що там у вас, як і в моєму рідному місті Миколаєві, нелегальні "гравці", металобрухтом займаються нелегально, наркомани, трафік і таке інше. І вони кажуть, що хто б вам не говорив, що з Києва подзвонять, шліть всіх подалі і робіть свою роботу. Ось я таке почув. Вони хочуть навести в цьому місті нормальний порядок, щоб показати всій країні, що настали зміни. Ось це як я бачу", - сказав Арахамія.

Голова "Слуги народу" також спростовує заяви про свою участь у гральному бізнесі. Політик зазначив, що відповідний законопроект про легалізацію азартних ігор Рада має намір розглянути в 1-му читанні до початку 2020 року. Арахамія заявив, що сам проводив переговори з правоохоронцями і головою облдержадміністрації в Миколаєві.

"Я всіх зібрав і всім сказав: "Якщо з Києва вам будуть дзвонити, туди не ходити, цього не робити, цього не розслідувати". Телефонуйте особисто мені і ми їх трахнемо як слід", - сказав депутат.

При цьому політик зазначив, що подібні переговори не є обов'язком депутатів Ради. Раніше депутат від "Слуги народу" Антон Поляков опублікував аудіозапис, на якій нібито Корявченков проводить переговори з поліцією разом з іншими депутатами "Слуги народу".

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Арахамія повідомив, що депутат Ради Роман Іванісов спростовує наявність у нього судимості за зґвалтування. Раніше соцмережі були обурені роздачею "Юзіком" квитків на концерт "Кварталу 95" у Раді.