Продажа или взятка? - Соцсети возмущены раздачей "Юзиком" билетов на концерт "Квартала 95" в Раде

Депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченко по прозвищу "Юзик" раздавал в Раде билеты на концерт студии "Квартал 95", бывшим административным директором которой он является.\r\nОб этом сообщила певица Анастасия Приходько на своей странице в соцсети Facebook, прикрепив соответствующие фото.\r\n"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Юрий Корявченков, ну разве так можно?", - поинтересовалась Приходько.\r\n"Юзик" раздает билеты на концерт "Квартала 95". Фото: Анастасия Приходько\/Facebook\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nТакже редактор Виктор Майстренко на своей странице в Facebook задался вопросом, занимался "Юзик" продажей билетов или раздавал их бесплатно в качестве взяток.\r\n"А вот вопрос - это он продажей занимается? Или мелкие взятки раздает? Ведь третьего варианта нет", - написал Майстренко.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПозже журналист Евгений Агарков отметил на своей странице, что билеты на мероприятие могут обойтись в сумму до 3,5 тысяч гривен.\r\n"Что значит эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? По идее, таким вопросом, должны заняться антикоррупционные органы...Теперь он не Юзик... а Юрик "кассир" Корявченков", - написал Агарков.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Юзик" с огромным отрывом победил в округе №33 в Днепропетровской области. Тем временем появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей на форуме YES.