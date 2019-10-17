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17 октября 2019, четверг, 20:08 90
Верховная Рада и партии 2019-10-17T20:09:51+03:00
Українські Новини
Продажа или взятка? - Соцсети возмущены раздачей "Юзиком" билетов на концерт "Квартала 95" в Раде

Продажа или взятка? - Соцсети возмущены раздачей "Юзиком" билетов на концерт "Квартала 95" в Раде

"Юзик" раздает билеты на концерт "Квартала 95". Фото: Анастасия Приходько/Facebook

Депутат Рады от "Слуги народа" Юрий Корявченко по прозвищу "Юзик" раздавал в Раде билеты на концерт студии "Квартал 95", бывшим административным директором которой он является.

Об этом сообщила певица Анастасия Приходько на своей странице в соцсети Facebook, прикрепив соответствующие фото.

"Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Юрий Корявченков, ну разве так можно?", - поинтересовалась Приходько.

"Юзик" раздает билеты на концерт "Квартала 95". Фото: Анастасия Приходько/Facebook

Также редактор Виктор Майстренко на своей странице в Facebook задался вопросом, занимался "Юзик" продажей билетов или раздавал их бесплатно в качестве взяток.

"А вот вопрос - это он продажей занимается? Или мелкие взятки раздает? Ведь третьего варианта нет", - написал Майстренко.

Позже журналист Евгений Агарков отметил на своей странице, что билеты на мероприятие могут обойтись в сумму до 3,5 тысяч гривен.

"Что значит эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата? По идее, таким вопросом, должны заняться антикоррупционные органы...Теперь он не Юзик... а Юрик "кассир" Корявченков", - написал Агарков.

Как сообщали Українські Новини, "Юзик" с огромным отрывом победил в округе №33 в Днепропетровской области. Тем временем появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей на форуме YES.

Больше новостей о: Билеты Квартал 95 Партия "Слуга народа" Юрий Корявченков

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