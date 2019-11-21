Іванісов голосно спростовував свою судимість і називав звинувачення "замовними", - Арахамія

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Роман Іванісов спростовує наявність у нього судимості за зґвалтування неповнолітньої в той час як Зеленський заявив, що Іванісов складе мандат , якщо скандал із зґвалтуванням підтвердиться.

Про це повідомив на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Він заперечив. Певна річ, він мені це голосно спростував. Він каже, що у нього не було взагалі судимості. Це його слова", - сказав Арахамія.

Голова фракції зазначив, що Іванісов має намір перевірити паперові документи Маріупольської колонії в 90-х роках до переходу на електронну систему зберігання даних.

"Він каже, що йому потрібен час на спростування. На нього йде атака, він справді не раз повідомляв, що займається антикорупційними справами щодо бурштину в Рівненській області та каже, що це замовлення на нього", - каже політик.

Арахамія додав, що фракція направить запити в Генпрокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України з цього приводу. При цьому голова "Слуги народу" вказав, що наявність погашеної судимості не може бути підставою для припинення повноважень депутата.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Раніше Іванісов мав намір залишити "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування.