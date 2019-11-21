Завтра в Украине ударят 10-градусные морозы: где будет холоднее всего

22 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -1…+5 градусов; в Закарпатье ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем +2…-4 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях -6…-12 градусов, днем +2…-4 градуса. На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -8…-14 градусов, днем +1…-4 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +2…-3 градуса; в Одесской области ночью -1…-6 градусов, днем -1…+4 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов. Как сообщали Українські Новини, Украина в эпицентре схватки циклона с антициклоном: синоптик предупредила о резком похолодании. Ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.