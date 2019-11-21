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21 ноября 2019, четверг, 14:48 528
Общество 2019-11-21T14:48:01+02:00
Українські Новини
Завтра в Украине ударят 10-градусные морозы: где будет холоднее всего

Завтра в Украине ударят 10-градусные морозы: где будет холоднее всего

Заморозки, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

22 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -1…-3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-5 градусов, днем -1…+5 градусов; в Закарпатье ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-11 градусов, днем +2…-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях -6…-12 градусов, днем +2…-4 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8…-14 градусов, днем +1…-4 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем +2…-3 градуса; в Одесской области ночью -1…-6 градусов, днем -1…+4 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Украина в эпицентре схватки циклона с антициклоном: синоптик предупредила о резком похолодании.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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